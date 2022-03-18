Haber Giriş: 18 Mart 2022 Cuma 09:14Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İstanbul'da PKK'ya operasyon: 10 gözaltı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik 10 ilçede 15 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturma dosyaları kapsamında yer alan ve örgüt adına faaliyette bulundukları belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri bugün 10 ilçede 15 ayrı adrese baskın yaptı.
Operasyonda 10 şüpheli yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda örgütsel dokümanlar, yasaklı yayın ve dijital materyaller ele geçirildi.
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