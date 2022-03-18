Haber Giriş: 18 Mart 2022 Cuma 07:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da dolandırıcılık operasyonu: Çete lideri gözaltına alındı
[Fotoğraf: İHA]
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, çok sayıda adrese sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon yapıldı. Fatih'te bir eve baskın yapan ekipler, çete lideri olduğu tespit edilen bir kişiyi gözaltına aldı.
Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, alınan şikayetlerle ilgili yapılan çalışma sonucu kendilerini asker ve polis olarak tanıtarak vatandaşları dolandıran bir çeteye operasyon düzenledi.
9 ilde eş zamanlı operasyon
Bugüne kadar yaklaşık 11 milyon liralık dolandırıcılık suçu işleyen çeteye yönelik, aralarında Şanlıurfa ve Gaziantep'in de bulunduğu 9 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda, çetenin lideri olduğu belirtilen bir kişi, Fatih'te baskın yapılan adreste gözaltına alındı.
Etiketler: Dolandırıcılık Polis Siber Suçlar
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