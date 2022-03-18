Kazım Karabekir Paşa Mahallesi Gülbahar Caddesi'nde bulunan gecekonduda yangın çıktı.

Yalnız yaşadığı öğrenilen Engin B., evde elektriklerin kesilmesi üzerine dışarı çıktı. İçeri girdiğinde tavandan alevlerin yükseldiğini gören Engin B., kendisini son anda dışarı attı.

Alevler ise kısa sürede gecekonduyu sardı. İhbar üzerine olay yerine İtfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince yangın kısa sürede söndürüldü, gecekondu kullanılamaz hale geldi.

"Allah'a şükür kimsede bir şey yok"

Yaşananları anlatan mahalle sakini, "Engin diye bir arkadaşımız evde yalnız yaşıyor. Bir anda elektrikleri kesilmiş. Ondan sonra dışarı çıkmış bakmış, benim evimde niye elektrik yok diye. Ondan sonra mutfağa geçmiş. O sırada birden tavan alev almış. Kendisiyle konuştum. Allah'a şükür kimsede bir şey yok" dedi.