Haber Giriş: 17 Mart 2022 Perşembe 23:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da otomobil boş sulama kanalına devrildi: 5 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Adana’nın Kozan ilçesinde otomobilin sulama kanalına devrilmesi sonucu yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.
Adana'nın Kozan ilçesinde 43 yaşındaki Nurcan D. idaresindeki otomobil, Karacaoğlan Mahallesi'nde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu DSİ'ye ait sulama kanalına devrildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan 4 kişi yaralandı.
Su bulunmayan kanaldan çıkartılan yaralılara ilk müdahale olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapıldı.
Yaralılar ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Etiketler: Adana Trafik Kazası
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