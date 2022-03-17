Haber Giriş: 17 Mart 2022 Perşembe 23:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'de terör operasyonu: 3 gözaltı
Kocaeli'de jandarma tarafından gerçekleştirilen terör operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Kocaeli İl Jandarma Komutanlığınca terörle mücadele kapsamında Dilovası ve Gebze ilçelerinde operasyon gerçekleştirildi.
Terör örgütlerinin cezaevi faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde, "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet" suçu işledikleri iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı.
Etiketler: Kocaeli Terör Örgütü
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