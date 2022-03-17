Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü, tarımsal faaliyetlerin devam ettiği Antalya ve Muğla'da 22 Mart'a kadar hava sıcaklıklarının düştüğünü akşam ve gece saatlerinde kıyılarda don riski bulunduğunu açıkladı.

Üreticiler ve ilgililerin yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları uyarısında bulunuldu.

Öte yandan, Muğla'nın Bodrum ilçesi ile Mersin'in Anamur ilçesi arasındaki denizlerde kuvvetli fırtınanın etkili olması bekleniyor.

Saatteki hızının 75 kilometreye çıkması beklenen fırtınanın, 20 Mart öğle saatlerinde etkisini yitireceği öngörülüyor.