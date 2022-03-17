Haber Giriş: 17 Mart 2022 Perşembe 20:57Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İstanbul'da okullar tatil edildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İstanbul'da beklenen kar yağışı nedeniyle kentte yarın tüm okullar tatil edildi.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, beklenen kar yağışı nedeniyle İstanbul'da yarın tüm okulların tatil edildiğini açıkladı.
Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli, malul ve hamile personel de idari izinli sayılacak.
Bugün,Karla Mücadele Değerlendirme ve Hazırlık Toplantımızda,Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzden ilimizdeki 3 günlük hava tahminini aldık.— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) March 17, 2022
20.30’daki son meteorolojik verilere göre #İstanbul’da beklenen kar yağışı ve olumsuz hava koşullarına karşı aldığımız idari tedbirler:
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Etiketler: Ali Yerlikaya İstanbul
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