Trabzon'da il genelinde kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Olumsuz hava şartları nedeniyle 18 Mart 2022 Cuma günü ilimiz genelinde resmi ve özel tüm okullarda, halk eğitim merkezleri, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları, resmi ve özel okulların destekleme, yetiştirme ve takviye kursları ile motorlu taşıt kurslarında eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verilmesine, engelli ve hamile olan kamu görevlilerinin idari izinli sayılmasına karar verilmiştir" sözleri yer aldı.

Giresun

Giresun Valiliği, kent genelindeki tüm kademelerde eğitim öğretime bir gün süreyle ara verileceğini açıkladı:

"İlimizde yaşanan yoğun kar yağışı, olumsuz hava koşulları ve buzlanma nedeniyle, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılar da dikkate alınarak, il genelinde 18 Mart Cuma günü, resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında, özel öğretim kurslarında ve özel rehabilitasyon merkezlerinde eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir."

İl genelinde engelli ve hamile personeller de yarın idari izinli sayılacak.

Rize

Meteorolojik tahminler doğrultusunda Rize'de devam eden olumsuz hava şartları nedeniyle il genelinde resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında 18 Mart Cuma günü eğitim öğretime ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada engelli ve hamile kamu görevlilerinin yarın idari izinli sayılacağı belirtildi.

Kentte kar yağışı nedeniyle 14 Mart Pazartesi gününden bu yana eğitim yapılamamıştı.