Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 16 Mart'ta Çeşme ilçesi açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye bot ekibi yönlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen bottaki 29 düzensiz göçmeni kurtardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.