Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Sapanca Gölü'nün korunma ve muhafazası noktasında büyük bir hassasiyetle çalışıldığını açıkladı.

Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (SASKİ) yönetimi tarafından kurulan özel ekiple gölün 24 saat boyunca anlık takip edildiği ve göl havzasındaki kirliliği önlemek, su kalitesini yükseltmek için biyolojik alanda çalışmalar yürütüldüğü belirtildi.

Göldeki kayıp kaçak kullanımla da mücadele edildiğinin vurgulandığı açıklamada, su takip merkezinde gölden alınan numuneler üzerinde mühendislerce inceleme yapıldığı bilgisi de yer aldı.

Son 7 yılda yapılan en yüksek ölçüm

Sapanca Gölü'nün Marmara Bölgesi'ndeki iki büyükşehrin içme suyu ihtiyacını karşıladığına işaret edilen açıklamada, şu sözler yer aldı:

"Maksimum noktası 32,21 olarak belirlenen Sapanca'nın seviyesi özellikle bereketli kar yağışlarından sonra 32,29'a kadar yükseldi. Uzmanlar bu ölçümün göl için son 7 yılda yapılan en yüksek ölçüm olduğunu belirtiyor.

Türkiye'de tektonik göller listesinin en başında olan Sapanca Gölü, bu şekilde korunduğu ve yağışlar bölge için kuvvetli seyrettiği sürece gelecek nesillere güvenli bir şekilde aktarılacak. Dünyanın kuraklık tehdidini konuştuğu, su kaynaklarının kuruyup yok olduğunu tartıştığı böyle bir dönemde yaşadığımız bu güzel gelişme bizleri mutlu etmiştir."