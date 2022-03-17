2 Şubat'ta başlayan üç ayların ikincisi olan şaban ayının 15'inci gecesine denk gelen Berat Kandili, tüm yurtta dualarla idrak edildi.

"Beraet" kelimesinin kısaltılmış hali olan berat, İslam inancına göre günahlardan arınma, temize çıkma, ilahi af ve rahmete nail olma anlamlarına geliyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı da Berat Kandili dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenledi.

İstanbul

Berat Kandili dolayısıyla Sultanahmet, Eyüp Sultan, Süleymaniye, Fatih, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ve Büyük Çamlıca camilerinde mevlit programları düzenlendi.

Fatih Camii'nde Fatih Müftülüğü'nce düzenlenen programda İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri Kur'an-ı Kerim, ilahiler ve Mevlid-i Şerif okudu.

Mevlit programının ardından cami çıkışında Fatih Belediyesi'nce vatandaşlara ikramda bulunuldu.

Çanakkale

Çanakkale 18 Mart Hatime Ana Ulu Camii'ndeki programda, Diyanet İşleri Başkanlığı İlahi Korosu Kur'an-ı Kerim, ilahiler ve Mevlid-i Şerif okudu.

Daha sonra kürsüye çıkan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, vatan savunmasında, Çanakkale'de, 15 Temmuz'da şehit olanların ruhları için dua etti. Cemaat duaya "amin" diyerek eşlik etti.

Programa AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, İl Müftüsü Şükrü Kabukçu, il protokolü ve vatandaşlar katıldı.

Ankara

Ankara'da vatandaşlar, Berat Kandili dolayısıyla Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde düzenlenen programa katılarak namaz kılıp dua etti.

Kırıkkale

Kırıkkale'de Nur Cami ve Külliyesi'nde yatsı namazı öncesi Berat Kandili dolayısıyla düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim okundu, İl Müftüsü Hasan Hayri Yaşar tarafından vaaz verildi ve dua edildi.

Programa katılanlara ikramlarda bulunuldu.

Siirt

Siirt Müftülüğü'nce merkez Ulu Cami'de düzenlenen programda namaz kılındı, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Program sonrası mevlit şekeri dağıtıldı.

Adana

Adana Müftülüğü tarafından merkez Seyhan ilçesinde bulunan Sabancı Merkez Camii'nde mevlit okutuldu. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programa halk yoğun ilgi gösterdi. Programın sonunda cemaat dua etti.

Cami çıkışında vatandaşlara ikramlarda bulunuldu.

Mersin

Mersin'de de Berat Kandili, kentteki camilerde dualarla idrak edildi.

Türkiye'nin en büyük camilerinden merkez Yenişehir ilçesindeki 6 minareli Muğdat Camii'nde yatsı namazı öncesi kandil programı düzenlendi.

Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, kandille ilgili vaaz verildi. Vatandaşlar da namaz kılıp dua etti.

Hatay

Anadolu'da inşa edilen ilk cami olma özelliğini taşıyan Habib-i Neccar Camii'nde Berat Kandili dualarla idrak edildi.

Kandil dolayısıyla camide düzenlenen programda İl Müftü Yardımcısı Murat Akçay vaaz verdi.

Cemaat yatsı namazının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti ve Mevlid-i Şerif dinledi, dua etti. Programa katılanlara ikramlarda bulunuldu.

Osmaniye

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bulunan tarihi Ala Camisi'nde Berat Kandili nedeniyle program düzenlendi.

İlçe Müftüsü Necati Gündoğdu'nun vaazının ardından namaz kılındı, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Şanlıurfa

Şanlıurfa'da Berat Kandili dolayısıyla vatandaşlar Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki camilere akın etti.

Yatsı namazının ardından Şanlıurfa Müftülüğü'nce Dergah Camii'nde mevlit okutuldu. Kentteki diğer camilerde de kandil dolayısıyla programlar düzenlendi.

Sakarya

Sakarya Üniversitesi Kampüs Camii'ne gelenler, akşam namazının ardından Kur'an-ı Kerim tilavetini ve mevlidi dinledi.

Davet üzerine camiye Nasreddin Hoca kostümüyle gelen animatör Yavuz Usta, çocuklarla oyunlar oynadı.

Elazığ

Elazığ İl Müftülüğü tarafından tarihi İzzetpaşa Camii'ndeki programda vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından namaz kıldı, dua etti.

Camiye gelen vatandaşlara görevliler tarafından lokum ve kolonya ikram edildi.

Zonguldak

Zonguldak'taki Ereğli Abalı Camisi'nde akşam namazının ardından vatandaşların yoğun katılımıyla icra edilen programda, mevlit ve ilahiler okundu.

Vatandaşlar namaz kılıp dua etti.

Düzce

Düzce'de il merkezinde bulunan tarihi Cedidiye Camisi'nde akşam ezanının ardından vatandaşlar namaz kılarak dua etti.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği program, ilahiler ve ikramlarla son buldu.

Karabük

Safranbolu Merkez Camisi'ne gelenler, akşam namazının ardından Kur'an-ı Kerim tilavetini ve mevlidi dinledi.

Program, yapılan duayla sona erdi.

Bartın

Bartın'da İl Müftülüğü'nce camilerde akşam namazının kılınmasının ardından program düzenlendi.

Merkez Şadırvan, Arap, Orta, Orduyeri, Yukarı Halil Bey, İmam Hatip, Esentepe ve Aşağı camilerinde Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif'i dinleyen cemaat, kandilin manevi atmosferini yaşadı.

Kandil programı sonunda çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Kocaeli

Kocaeli’nin İzmit ilçesindeki Tarihi Fevziye Camii'nde kandil dolayısıyla program düzenlendi. Akşam namazının ardından, camiye gelen cemaat namaz kılarak, dua etti.

Programda, Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Genel Müdürü Fatih Kurt, camiye gelenlere hitap etti.

Kur'an-ı Kerim tilaveti, mevlit ve ilahilerin ardından sona eren programda, camiye gelen vatandaşlara İzmit Belediyesi'nce lokum ve kandil simidi dağıtıldı.

Kayseri

Kayseri'de akşam namazının ardından tarihi Hunat Camii'nde Berat Kandili dolayısıyla program düzenlendi. Programda, Kur'an-ı Kerim okundu, namaz kılındı ve dua edildi.

İl Müftü Yardımcısı Mehmet İzci, Berat Kandili'nin önemini anlatarak, gecenin en iyi şekilde değerlendirilmesini istedi.

Camiye gelen cemaate, bazı vatandaşlar tarafından tatlı ve lokum ikramında bulunuldu.

Öte yandan, Kayseri Şems Mevlana Kültürünü Yaşama Sanatı Derneği tarafından tarihi Kayseri Kalesi içinde Berat Kandili'ne özel sema programı düzenlendi.

Niğde

Niğde'de Berat Kandili dolayısıyla yatsı namazından önce Fatih Sultan Mehmet Camii'nde program yapıldı.

Programda, kandil hakkında sohbet yapıldı, namaz kılındı, Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

Niğde Belediyesi, cemaate kandil simidi ikram etti, bazı vatandaşlar da tatlı dağıttı.

Kırşehir

Kırşehir’de Berat Kandili dolayısıyla Hoca Ahmet Yesevi Camii'ndeki program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Mevlit ve ilahilerin okunmasının ardından İl Müftü Yardımcısı Hacı Ahmet Başaran Berat Kandili’nin anlam ve önemini anlattı, dua etti.

Cami çıkışında cemaate lokum ve çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Sivas

Sivas'ta Berat Kandili dolayısıyla Ulu Cami'de program düzenlendi. Akşam ezanının ardından tarihi camiye gelen vatandaşlar, namaz kılarak dua etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nce cami çıkışında cemaate mevlit şekeri dağıtıldı, hayırseverler de lokma ikram etti.

Yozgat

Yozgat'ta Berat Kandili dolayısıyla Çapanoğlu Büyük Camii'nde düzenlenen programda dua edildi.

Namaz sonrası ise Yozgat Belediyesi ve İlim Yayma Cemiyeti ile bazı vakıflar tarafından cemaate çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Vatandaşlardan Oğuz Bahçeli, Berat Kandili'ni idrak ettiklerini belirterek, bu gecenin hürmetine, dünyayı saran COVID-19 salgının bitmesi ve savaşların durması için dua ettiklerini söyledi.

İzmir

İzmir İl Müftülüğü'nce, kent merkezindeki ve ilçelerdeki camilerde program düzenlendi.

Camilerde Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından mevlit okundu, dua edildi.

Denizli

Pamukkale ilçesindeki Müftü Ahmet Hulusi Efendi Camii'nde akşam namazından sonra toplanan vatandaşlar, yatsı namazını kılana kadar Kur'an-ı Kerim okudu ve dua etti.

Cami avlusunda ise vatandaşlara lokma ikram edildi.

Manisa

Berat Kandili dolayısıyla Manisa'daki camilerde vatandaşlar namaz kılıp dua etti.

Kentte, başta Muradiye Camii, Sultan Camii, Hatuniye Camii'nde Berat Kandili ibadetle ve dualarla idrak edildi.

Cami çıkışında vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Bursa

Bursa tarihi Ulu Cami, Emirsultan Camisi ve birçok camide Kuran'ı Kerim okundu.

Dualar edilip ilahilerin okunduğu programlarda vatandaşlar camileri doldurdu.

Cami çıkışında vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Bilecik

İl Müftülüğünce akşam namazının ardından Kayıboyu Camii'nde düzenlenen programda mevlit ve ilahiler okundu.

Programda İl Müftü Yardımcısı Sabri Bağcı tarafından vaaz verildi. Daha sonra cemaat, namaz kılıp dua etti.