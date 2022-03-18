Haber Giriş: 18 Mart 2022 Cuma 02:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
FSM Köprüsü İrlanda Milli Günü için ışıklandırıldı
[Fotoğraf: AA]
Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü, İrlanda Milli Günü nedeniyle İrlanda bayrağı renkleri olan yeşil, beyaz ve turuncu renkleriyle ışıklandırıldı.
Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü, bu kez de İrlanda Milli Günü nedeniyle ışıklandırıldı.
Önemli günlerde renk ve ışık gösterileriyle aydınlatılan İstanbul'un simge noktalarından Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, İrlanda Milli Günü için yeşil, beyaz ve turuncu renkleriyle ışıklandırıldı.
İrlanda bayrağının renkleriyle akşam saatlerinde başlayan aydınlatma, sabahın ilk ışıklarına kadar devam edecek.
Etiketler: Fatih Sultan Mehmet Köprüsü (FSM) İstanbul
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