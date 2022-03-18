Haber Giriş: 18 Mart 2022 Cuma 00:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Balıkesir'de 26 düzensiz göçmen kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
Balıkesir açıklarında, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 26 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
Balıkesir Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvalık ilçesi açıklarında lastik bot içinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini üzerine bölgeye hareket etti.
Ekipler, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 26 düzensiz göçmeni kurtardı.
Düzensiz göçmenler, Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığı Merkezi'ne götürüldü.
Etiketler: Balıkesir Düzensiz Göçmenler Sahil Güvenlik
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