Haber Giriş: 18 Mart 2022 Cuma 06:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da kar yağışı başladı
[Fotoğraf: AA]
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da etkili olması beklenen kar yağışı, gece saatlerinde başladı.
Anadolu Yakası'nda Beykoz, Çekmeköy, Sancaktepe ve Pendik, Avrupa Yakası'nda ise Zeytinburnu, Başakşehir, Bakırköy, Bağcılar ve Güngören'de kar yağışı etkili oluyor.
Kar yağışı evlerin çatılarında, yol kenarlarında ve araçların üzerinde beyaz örtü oluşturdu.
Kar yağışının etkisini artırarak devam etmesi bekleniyor.
Etiketler: Kar Yağışı
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