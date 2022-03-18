İzmir'den Kuşadası'na gezmeye gelen 4 kişi, otomobille Ahmet Pınar Caddesi'ne girdi.

Araçlarıyla arazide ilerleyen gençler, yanlış yöne gittiklerini düşünüp geri dönmek istedi. Bu sırada plakası belli olmayan bir otomobil, geri dönüş yapmak isteyen aracın önünü kesti.

Tartışma silahlı kavgaya dönüştü

Taraflar arasındaki kısa süreli tartışma bir anda silahlı kavgaya dönüştü. Önünü kestikleri arabaya kurşun yağdıran kişiler olay yerinden kaçtı.

Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. İlk tedavileri olay yerinde yapılan 3 yaralı, ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polisin kaçan şüphelileri yakalama çalışması sürüyor.