Zırhlı fiber optik ağ, yüzlerce termal kamera, 10 Meteoroloji istasyonu.

TRT Haber ekibi, 18 Mart'taki açılış öncesi 1915 Çanakkale Köprüsü'nün Lapseki'deki Ana Kontrol Merkezini görüntüledi.

1915 Çanakkale Köprüsü'nde 1052 sensör kullanılıyor. Sensörler sayesinde köprü anlık olarak izleniyor ve analiz ediliyor. Bu sensörler sayesinde Çanakkale Köprüsü dünyada en fazla sensör kullanılan köprüler arasında birinci sırada.

Köprüdeki altyapı yapay zeka ile kontrol edilecek

Bütün teknolojik unsurlar yapay zeka ile birbirine bağlı.

Bilgi Teknolojileri Müdürü Murat Kul, yapay zeka sistemiyle ilgili şu bilgileri verdi:

"Örneğin köprü üzerindeki rüzgar şiddeti çıktığı algılanırsa Meteoroloji istasyonları tarafından otomatik olarak arka taraftaki senaryo bazlı yapay zeka sistemimiz bunun tehlikeli bir durum olduğunu algılayıp operatörleri uyararak köprü girişindeki değişken mesaj işaretlerine gerekli yolcuları uyaracak şekilde mesajları gösterebiliyor."

Yapay zeka ile olumsuzluklara anında müdahale edilebilecek

Merkezde 15 personel çalışıyor. 100 kilometreyi bulan köprü ve bağlantı yolu ağı, 24 saat izlenebiliyor.

Teknoloji Firması Direktörü Eşref Seymen, "Otoyol üzerindeki ekipmanların birbirleriyle iletişimi verilerin toplanması ve değerlendirilmesi yapay zeka ile anomalilerin bir alarma dönüştürülmesi konusunda Türk mühendislerin ve yazılım geliştiricilerin yaptığı çalışmalarla ülkemize akıllı ulaşım alt yapısı kazandırdık. Umarım birçok projede kullanılır" dedi.

1915 Çanakkale Köprüsü, operasyon devamlılığıyla da benzerlerinden ayrılıyor.

Kesintisiz güç temini için özel bir birim kuruldu.

Kamera: Mustafa Aydın Gül

Kurgu: Tuncay Yılmaz