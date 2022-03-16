Haber Giriş: 16 Mart 2022 Çarşamba 16:56Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Mariupol'deki Türkler için savunma bakanlıklarının temasları sürüyor
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken Türkiye, Mariupol'deki Türk vatandaşların tahliyesi için Rusya ve Ukrayna savunma bakanlıkları ile çalışma yürütüyor.
Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Mariupol'daki Türk vatandaşlarının tahliyesine yönelik gelişmeler yakından takip ediliyor.
Türk vatandaşlarının Mariupol'dan güvenli şekilde tahliyesi için Milli Savunma Bakanlığı, Rusya ve Ukrayna Savunma Bakanlıkları ile çalışmaların devam ettiği, bölgenin tam ve güvenli olarak kontrolünü müteakip vatandaşların tahliyesinin beklendiği kaydedildi.
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı Ukrayna
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