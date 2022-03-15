İletişim Başkanı Fahrettin Altun pek çok özelliğiyle dünyada ilk olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün son halini sosyal medya hesabından paylaştı.

318 metre yüksekliğindeki kuleleri 18 Mart Çanakkale Zaferi'ni simgeleyen köprünün açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan gerçekleştirecek.

Köprünün 2 bin 23 metrelik orta açıklığı da Cumhuriyet'in 100'üncü yılını simgeliyor. İki yaka arasını 6 dakikaya indirecek 1915 Çanakkale Köprüsü, temeli atıldıktan tam 5 yıl sonra, zaferin yıl dönümünde hizmete açılıyor.

Dünyanın en geniş orta açıklıklı asma köprüsü, aynı zamanda en uzun kulelere de sahip.

Geri sayım başladı…



Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Çanakkale Zaferi’mizin yıl dönümünde, #1915ÇanakkaleKöprüsü’nün açılışını gerçekleştirecek.



18 Mart’ta hizmete girecek köprümüz, üretime 5,4 Milyar Euroluk katkı sağlayacak! pic.twitter.com/6xA4UqyR04 — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) March 15, 2022

Kulelerin zirvesine, Seyit Onbaşı'nın namluya sürdüğü top mermisini temsil eden figür yerleştirilecek.

İletişim Başkanı Altun, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün üretime 5,4 milyar euroluk katkı sağlayacağını da söyledi.