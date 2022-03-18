Haber Giriş: 18 Mart 2022 Cuma 13:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Maltepe'de 8 katlı binada yangın
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İstanbul Maltepe'de 8 katlı bir binada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında dumandan 2 kişi etkilendi.
İstanbul Maltepe'de, 8 katlı bir binanın dördüncü katındaki dairede, elektrik kontağından yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri tarafından çevrede güvenlik önlemi alındı.
Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Dumandan etkilenen 2 kadına ambulansta müdahale edildi.
Polis ekipleri, ambulansa götürüldükleri sırada kar yağışı nedeniyle kadınlara şemsiye tuttu.
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