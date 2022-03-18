Balıkesir'de Çanakkale İzmir kara yolu Kadıköy Mahallesi yakınlarında bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkan Murat Y., idaresindeki hafif ticari araç kaldırıma çarparak devrildi.

Kazda sürücü Murat Y., ve yanında yolcu olarak bulunan kızı Nurgül Y., yaralandı.

Yoldan geçenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Hafif ticari aracın sürücüsü Murat Y., itfaiye görevlilerince sıkıştığı yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Araçtan kendi imkanları ile hafif yaralı olarak çıkan Nurgül Y. ve babası Murat Y., hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.