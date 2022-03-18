Haber Giriş: 18 Mart 2022 Cuma 15:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Meteoroloji'den kar ve fırtına uyarısı
[Fotoğraf: AA]
Marmara'da kar yağışı, Akdeniz ve Kıyı Ege'de ise fırtına bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bugün İzmir, Aydın, Muğla ve Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batısı ile Akdeniz Bölgesi genelinde kuzey yönlerden 4 ila 6 kuvvetinde (60-80 km/saat) fırtınanın eseceğinin ve yarın sabah saatlerinden itibaren de Yalova, Kocaeli, Sakarya, Bursa ve Bilecik çevreleri ile Balıkesir'in kuzeyi, Çanakkale'nin ve Tekirdağ'ın doğusunda da aralıklarla kar yağışının kuvvetli olacağının tahmin edildiği bildirildi.
Fırtınanın 20 Mart Pazar akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği belirtildi.
Açıklamada, kar yağışı ve fırtına nedeniyle meydana gelebilecek ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
Etiketler: Fırtına Kar Yağışı Hava Durumu Hava Sıcaklıkları Meteoroloji
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