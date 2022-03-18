Edinilen bilgiye göre, Numuneevler Mahallesi'nde inşaat aşamasında olan bir binanın 2. katında çalışan yabancı uyruklu Muhammed A, bir bölümü bina dışına taşan inşaat malzemesinin üzerine basarak ilerlemek istedi.

Bastığı malzeme ile aşağı düşen işçinin yardımına arkadaşları koştu. Yaşanan kaza çevrede bulunan güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Yaralanan inşaat işçisi, olay yerine çağrılan 112 sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.