Haber Giriş: 18 Mart 2022 Cuma 15:52Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Dikkatsiz işçi, bastığı malzemeyle birlikte ikinci kattan düştü
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, çalıştığı inşaattaki bir malzemenin üzerinden geçmeye çalışan işçi, ikinci kattan düşerek yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Numuneevler Mahallesi'nde inşaat aşamasında olan bir binanın 2. katında çalışan yabancı uyruklu Muhammed A, bir bölümü bina dışına taşan inşaat malzemesinin üzerine basarak ilerlemek istedi.
Bastığı malzeme ile aşağı düşen işçinin yardımına arkadaşları koştu. Yaşanan kaza çevrede bulunan güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Yaralanan inşaat işçisi, olay yerine çağrılan 112 sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: İş Kazaları
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