Haber Giriş: 18 Mart 2022 Cuma 16:26Son Güncelleme: Kaynak: DHA
İzmir için fırtına uyarısı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
İzmir'de bugün öğleden sonra başlayan kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtınalı havanın 20 Mart akşamına kadar etkili olması bekleniyor.
Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, İzmir genelinde öğleden sonra başlayan rüzgarın kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) ve yer yer kısa süreli fırtına (60-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın 20 Mart akşamı etkisini kaybedeceğinin tahmin edildiği açıklamada, vatandaşların çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
Etiketler: Fırtına Hava Durumu İzmir
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