Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, İzmir genelinde öğleden sonra başlayan rüzgarın kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) ve yer yer kısa süreli fırtına (60-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın 20 Mart akşamı etkisini kaybedeceğinin tahmin edildiği açıklamada, vatandaşların çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.