İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kağızman ilçesinde 3 kişide tarihi eser olduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

Kimlikleri belirlenen şüphelilerin adreslerine düzenlenen operasyonda, Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 500 bronz sikke, 65 bronz yüzük ile 67 bronz haç, iğne, çan, mühür, pişmiş toprak heykel olmak üzere toplam 632 obje ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Öte yandan, adreslerde bulunan ruhsatsız 1 tabanca ve 1 yivsiz av tüfeğe el konuldu.