Haber Giriş: 18 Mart 2022 Cuma 21:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muğla'da yangın: 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, ahşap barakada çıkan yangında bir çocuk hayatını kaybetti.
Eşen Mahallesi Aydınlar Sokak'ta ahşap barakada odunlu sobadan çıktığı değerlendirilen yangın çıktı.
Dumanı gören mahalle sakinleri durumu 112’ye bildirdi. Bölgeye itfaiye, jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri yönlendirildi.
İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında baraka kullanılamaz hale geldi.
Yangında, 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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