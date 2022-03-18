Haber Giriş: 18 Mart 2022 Cuma 23:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Marmaray seferleri uzatıldı
İstanbul’da etkili olan kar yağışı nedeniyle Marmaray seferlerinin saat 02.00’ye kadar devam edeceği duyuruldu.
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık AŞ, olumsuz hava koşulları nedeniyle Marmaray trenlerinin, bu gece saat 02.00'ye kadar vatandaşlara hizmet vereceğini bildirdi.
Şirketin Twitter hesabından, yolculara duyuru yapıldı.
Açıklamada, İstanbul'da etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle Marmaray trenlerinin, bu gece saat 02.00'ye kadar vatandaşlara hizmet vereceği belirtildi.
Etiketler: Marmaray İstanbul Ulaşım Kar Yağışı TCDD
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