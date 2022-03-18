Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık AŞ, olumsuz hava koşulları nedeniyle Marmaray trenlerinin, bu gece saat 02.00'ye kadar vatandaşlara hizmet vereceğini bildirdi.

Şirketin Twitter hesabından, yolculara duyuru yapıldı.

Açıklamada, İstanbul'da etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle Marmaray trenlerinin, bu gece saat 02.00'ye kadar vatandaşlara hizmet vereceği belirtildi.