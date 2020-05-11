Marmaris'te seyir halindeyken alev alan araç küle döndü
Muğla'nın Marmaris ilçesinde, seyir halindeki bir otomobilde yangın çıktı. Yangında hayatını kaybeden veya yaralanan olmadı, araç kullanılamaz hale geldi.
Marmaris ilçesinin Osmaniye ile Bayır Mahallesi arasındaki çevresi sık kızılçam ağaçlarıyla kaplı karayolunda, Şahin Açıkgözoğlu'na ait 48 M 3282 plakalı otomobil seyir halindeyken yanmaya başladı.
Açıkgözoğlu ve 4 arkadaşı otomobilden inerek, durumu itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi.
Araç tamamen yandı
İhbar üzerine Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı arozözler yola çıktı. Kısa sürede yangın yerine ulaşan orman ekipleri otomobil yangınını söndürerek ormana sıçramasını engelledi.
Yapılan soğutma çalışması sonrası gelen jandarma ekipleri yangınla ilgili soruşturma başlattı.
Yangının elektrik aksamında çıkan arızadan kaynaklandığı öğrenildi.
Tamamen yanan otomobil özel çekici yardımıyla otoparka çekildi. Karayolu temizlendikten sonra trafiğe açıldı.