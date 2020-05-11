Haber Giriş: Kaynak: İHA
Erzurum'da hayvan otlatma kavgası: 1 ölü, 3 yaralı
Erzurum'un Pasinler ilçesinde hayvan otlatma anlaşmazlığı yüzünden çıkan tartışma silahlı kavgaya döndü. 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Pasinler ilçesine bağlı Çöğender mahallesinde Y.T. ve A.Y. arasında hayvan otlatma anlaşmazlığı yüzünden tartışma çıktı.
Tartışma kısa süre sonra aile bireylerinin de dahil olmasıyla kavgaya dönüştü.
Kavgada silahla vurulan A.T. olay yerinde hayatını kaybederken, ismi belirlenemeyen 1'i ağır 3 kişi yaralandı.
Yaralılar hastaneye kaldırılırken, jandarma ekiplerince olayla ilgili tahkikat başlatıldı.
Etiketler: tartışma silah hayvan otlatma erzurumSon Güncelleme: 11 Mayıs 2020 Pazartesi 02:56
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