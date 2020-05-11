İçişleri Bakanlığı genelgesiyle, 10 Mayıs saat 00.00'a kadar, istisnalar hariç büyükşehir statüsündeki Adana, Ankara, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Mardin, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van ile Zonguldak il sınırları içinde bulunan tüm vatandaşların sokağa çıkmaları sınırlandırılmıştı.

48 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması saat 00.00 itibarıyla sona erdi.

24 şehirde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından hayat normale dönmeye başladı. Kısıtlama nedeniyle boş kalan yollara araçlarla yeniden doldu.

Polis ekipleri, en işlek cadde ve sokaklarda uygulama noktası kurarak, kısıtlama sonrasında yola çıkan araçlarda 20 yaş altı ve 65 yaş üstü yolcu olup olmadığını denetledi.

[Fotoğraf: AA]

İstanbul

İstanbul'da kısıtlamanın bitmesiyle birlikte vatandaşlar araçlarıyla yavaş yavaş yollara çıkmaya başladı. İBB mobil uygulamasının verilerine göre saat 00.30 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 4'e ulaştı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Anadolu'dan Avrupa'ya geçişlerde ve Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlerde trafik yoğunluğu oluştu. Köprüde yapılan çalışmaların da bölgede trafik oluşmasına etkisi oldu.

[Fotoğraf: AA]

Kısıtlamanın sona ermesiyle yoğunluğun yaşandığı bir diğer nokta ise Cevizlibağ oldu. D-100 Karayolu Cevizlibağ geçişinde trafik hareketliliği gözlendi.

Kısıtlamanın ilk dakikalarında İstanbul’daki trafik yoğunluğu gözle görülür oranda azalarak, yüzde 1 seviyelerine düşmüştü.

[Fotoğraf: DHA]

Marketlerde yoğunluk oluştu

Kısıtlamanın son bulmasıyla beraber İstanbul'da vatandaşlar özellikle akaryakıt istasyonlarının marketlerinde yoğunluk oluşturdu.

Silivri'de çok sayıda vatandaş, caddelerde yürüyüşe çıktı, bazıları da benzinliklerdeki marketlere gitti.

[Fotoğraf: DHA]

Bazı vatandaşlar kısıtlamanın ardından yürüyüş yaptı

Kısıtlamanın sona ermesiyle bazı vatandaşlar evlerine yakın bölgelerde dışarıya çıkarak yürüyüş yaptı. Taksim Meydanı, İstiklal Caddesi, Şirinevler gibi birçok meydanda vatandaşların kısıtlamanın bittiği ilk dakikalarda sokağa çıktığı görüldü.

[Fotoğraf: AA]

Daha önceki haftalara göre daha az insanın yürüyüş yaptığı İstiklal Caddesi'nde bazı vatandaşların maske taktığı ve sosyal mesafe kuralına uyduğu gözlenirken bazı vatandaşlar ise eş ve arkadaşlarıyla el ele tutuşarak yürüyüş yaptı.

Ankara

Koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan 48 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının gece yarısı itibarıyla sona ermesinin ardından, Ankara'nın işlek noktalarından olan 15 Temmuz Kızılay Milli İrade meydanında trafik yoğunluğu oluştu.

[Fotoğraf: AA]

Öte yandan, polis ekiplerince, kontrol noktalarında durdurulan araçların 'yol izni' olup olmadığı kontrol edilirken, kısıtlama sonrası açılma ihtimali olan market, büfe benzeri işletmeler denetlendi.

[Fotoğraf: AA]

Akaryakıt istasyonları ve fırınlarda hareketlilik

Bazı vatandaşların Kızılay ve Kurtuluş semtlerindeki parklarda gezintiye çıktığı, bazı caddelerde de trafik yoğunluğunun oluştuğu görüldü.

[Fotoğraf: AA]

Kısıtlamanın sona ermesinin ardından bazı vatandaşlar da akaryakıt istasyonları ile fırın ve restoranlara giderek alışveriş yaptı.

[Fotoğraf: AA]

Yaşanan yoğunluk sonrası polis telsizinden, vatandaşların sosyal mesafe kurallarına uymaları yönünde uyarılması için tedbirler alınması talimatı verildi.

[Fotoğraf: AA]

İzmir

2 günlük sokağa çıkma kısıtlaması 00.00 itibarıyla son bulurken, İzmir'de polis ekipleri, en işlek cadde ve sokaklarda uygulama noktası kurarak, kısıtlama sonrasında yola çıkan araçlarda 20 yaş altı ve 65 yaş üstü yolcu olup olmadığını denetledi.

[Fotoğraf: DHA]

Zonguldak

Zonguldak'ta da hafta sonunu evde geçiren vatandaşlar kısıtlamanın kalkması ile birlikte özel araçlarıyla sokağa çıktı. Bazı vatandaşlar ATM'lerden para çekti.

Bursa

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kısıtlamanın sona ermesinin ardından bazı vatandaşların yaya olarak ve bazılarının da araçlarıyla trafiğe çıktığı görüldü.

Bazı vatandaşlarda maaşlarını çekmek için kendilerini dışarı atarken, kimileri ise büfe ve marketlerden alışveriş yaptı. Kısıtlamanın bitmesinin ardından sürücüler de yollara düşerken, trafik yoğunluğu yüzde 30'e kadar çıktı.

Emniyet ekipleri önlem amacıyla AVM kavşağı, Milli İrade Meydanı ve Atatürk Bulvarı'nı trafiğe kapatarak araç geçişlerine izin vermedi. Sürücüler ara sokaklarda bir süre tur attıktan sonra evlerine geri döndü.

Tekirdağ'da kısıtlama bitince sokak ortasında çiftetelli oynadılar

Tekirdağ’da 2 günlük sokağa çıkma kısıtlaması kararına uyan Malkara ilçe halkı, saatler 00.00’ı gösterdiğinde sokağa akın etti.

[Fotoğraf: AA]

Araç ve yaya hareketliliği önceki haftalara göre değişmezken, vatandaşlar banka ATM’leri ve akaryakıt istasyonlarında yoğunluk oluşturdu.

Kısıtlamanın ardından sokak ortasında oynayanlar da dikkat çekti.

[Fotoğraf: İHA]

Samsun

Yeni tip koronavirüsle (COVID-19) mücadele kapsamında 24 ilde 9 ve 10 Mayıs'ta uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması tamamlandı.

[Fotoğraf: AA]

Samsun'un Atatürk Bulvarı'nda kısıtlamanın sonra ermesiyle birlikte araç trafiğinde artış gözlendi.

[Fotoğraf: AA]

Diyarbakır

Diyarbakırlılar ise kısıtlama biter bitmez dışarı çıktı. Vatandaşlar parklara giderek yürüyüş ve spor yaptı.

13 bin 716 kişiye adli ya da idari işlem uygulandı

İçişleri Bakanlığından akşam saatlerinde yapılan açıklamada, sokağa çıkma yasağı uygulanan illerde yaşayan 63 milyon 640 bin vatandaşın tamamına yakınının karara evlerinde kalarak uyum gösterdiği ve kuralı ihlal eden 13 bin 716 kişiye de adli ya da idari işlem yapıldığı aktarılmıştı.