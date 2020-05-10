Haber Giriş: Kaynak: AA
5 ilde sağanak bekleniyor
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Muş, Bitlis, Hakkari ve Van çevreleri ile Şırnak'ın doğu ilçelerinde sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, bu akşam saatlerinden itibaren ülkenin genelinin parçalı ve az bulutlu, doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Muş, Bitlis, Hakkari ve Van çevreleri ile Şırnak'ın doğu ilçelerinin sağanak yağışlı olacağı tahmin ediliyor.
Rüzgarın, genellikle güneyli, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi öngörülüyor.
Öte yandan, ülke genelinde hava sıcaklığının 2 ila 4 derece artması bekleniyor.
Etiketler: meteoroloji hava nasıl olacak muş hava durumu bitlis hava durumu hakkari hava durumu van hava durumu şırnak hava durumuSon Güncelleme: 10 Mayıs 2020 Pazar 19:13
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