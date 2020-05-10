Akasya Mahallesi'nde inşaat çalışmaları devam eden bir okulun çevre duvarının yapımı sırasında meydana gelen çökme sonucunda enkaz altında kalan işçi Sıtkı Çelik, AFAD ve itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışması sonucu çıkarıldı.

Yaralı Çelik, 112 Acil Servis ekiplerince Hatay Devlet Hastanesine kaldırıldı.