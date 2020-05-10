Kapı kapı dolaştılar, hazırladıkları yardım kolilerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırdılar... Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği, İstanbul'da ihtiyaç sahiplerine 7 bin koli erzak dağıttı. Anneler de unutulmadı.

Dernek tarafından dağıtılan erzak kolilerinin içerisinde bir ailenin aylık gıda ihtiyaçlarını karşılayacak kadar malzeme yer alıyor. Kolilerin yanında anneler günü dolayısıyla dernek tarafından şal da dağıtıldı.

Yardımlar sadece ihtiyaç sahibi ailelerle sınırlı değil.

Dernek Başkanı Adnan Şahinler, "Tüm sağlıkçılarımıza hastanelerimizin hepsine siperlikler temin ettik. Ve bu siperlikleri yapan gençler vardı. Bu gençlerin yazıcıya ihtiyaçları vardı. Yazıcılar temin ettik. Maskeler hediye ettik, tulumlar istediler tulumlarını teslim ettik, terlik ihtiyaçlarını giderdik." dedi.

Dernek, bine yakın üniversite öğrencisine düzenli burs veriyor. 350 aileye de aylık erzak yardımı devam ediyor.

Haber: Süleyman Kaçmaz

Kamera: Yunus Şaban Yaman