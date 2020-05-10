Muğla Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü personelinin gönderdiği çiçek, anne Ayşe Bülbül'e Maçka'daki evinde teslim edildi.

Bülbül, Anneler Günü'nde kendisine gönderilen çiçek dolayısıyla duyduğu mutluluğu ifade ederek, "Tüm asker ve polisler, Eren gibi evladım. Ben de hepsinin annesiyim. Beni hiç yalnız bırakmayan evlatlarıma teşekkür ediyorum." dedi.