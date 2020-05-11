Haber Giriş: Kaynak: AA
Erzurum'da karla mücadele mayıs ayında da sürüyor
[Fotoğraf: AA]
Erzurum'da mayıs ayında etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Kardan kapanan yolları açmak için ekipler çalışmasını sürdürüyor.
Erzurum'un Oltu ilçesinde iki gündür kar yağışı etkili oldu.
[Fotoğraf: AA]
Erzurum Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, ilçede özellikle gece etkisini artıran kar yağışı nedeniyle kırsalda kapanan 8 mahalle yolunu açmak için çalışma yaptı.
[Fotoğraf: AA]
İlçeyi birçok mahalleye bağlayan Köroğlu mevkisinde kardan kapanan yol ile 8 mahalle yolunu iş makineleriyle açan ekiplerin tuzlama ve kar temizleme çalışması sürüyor.
Etiketler: erzurum Kar yağışı kar temizleme çalışmasıSon Güncelleme: 11 Mayıs 2020 Pazartesi 01:07
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