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İzmir'de kısıtlamaya uymayan 949 kişiye ceza
[Fotoğraf: AA]
İzmir'de koronavirüs tedbirleri kapsamında, 2 günlük sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 949 kişiye toplam 2 milyon 153 bin 905 lira ceza kesildi.
İçişleri Bakanlığı tarafından, yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını tedbirleri kapsamında, İzmir’in de dahil olduğu 24 ilde ilan edilen 2 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi.
İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı 2 gün kent merkezi ve ilçelerde denetim yaptı.
Denetimlerde, kısıtlamayı ihlal ettikleri belirlenen 949 kişiye toplam 2 milyon 153 bin 905 lira ceza verildi.
Kısıtlamanın sona ermesinin ardından ise polis ekipleri, sokağa araçlarıyla çıkanlara yaş ve maske denetimi yaptı. Vatandaşlar gerekmedikçe dışarı çıkmamaları konusunda uyarıldı.
Etiketler: sokağa çıkma kısıtlaması koronavirüs izmir covid-19Son Güncelleme: 11 Mayıs 2020 Pazartesi 01:00
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