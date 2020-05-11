Gülşehir Belediyesi tarafından Anneler Günü farklı bir etkinlikle kutlandı.

Anneler için ilçenin farklı noktalarından havai fişek gösterileri sunuldu.

Gülşehir Belediye Başkanı Fatih Çiftçi yaptığı açıklamada, "Başta şehit ve gazilerimizin anneleri olmak üzere tüm annelerimizin anneler gününü kutluyorum. COVID-19 ile mücadele ettiğimiz bugünlerde annelerimiz kucaklaşamıyor, sarılamıyoruz. Böyle bir etkinlikle bir nebze olsun onların morallerini düzeltelim, onların sevgilerimizi iletelim istedik. İnşallah tüm Türkiye olarak bu zorlu süreci başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Sağlık Bakanımız, İçişleri Bakanımız ve tüm bakanlarımız sayesinde en kısa zamanda atlatacağız. Türkiye’nin verdiği mücadele örnek bir mücadeledir. Vatandaşlarımız da evde kaldığı sürece bu süreci atlatacağız" dedi.

[Fotoğraf: İHA]

“Gülşehir’de koronavirüs vakası sıfır seviyelerinde”

Gülşehir’de koronavirüs ile mücadele kapsamında ilçe halkının tüm yasaklara ve kısıtlamalara harfiyen uyduğunu ifade eden Belediye Başkanı Fatih Çiftçi ilçede koronavirüs vakasının sıfır seviyelerinde olduğunu söyledi.