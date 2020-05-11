Kadıköy Balıkçılar Çarşısı'nda bulunan bir balık restoranında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Haber edilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

[Fotoğraf: AA]

Ekipler, dar sokaklar nedeniyle binaya ulaşmakta zor anlar yaşadı.

Polis çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.Yangın esnasında bina içerisinde çökmeler meydana geldi. İtfaiye ekiplerince kısa sürede kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Ölen ya da yaralanan olmayan yangın sonrası restoran içerisinde maddi hasar oluştu.

Silivri'de tek katlı ev küle döndü

İstanbul Silivri'de de tek katlı bir evde yangın çıktı.

İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

Olayda can kaybı yaşanmadı.

Yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi.