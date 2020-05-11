Haber Giriş: Kaynak: AA-TRT Haber
İstanbul'da balık restoranında yangın
İstanbul'da bir restoranda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken restoranda maddi hasar oluştu. Silivri'de de tek katlı evde çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi.
Kadıköy Balıkçılar Çarşısı'nda bulunan bir balık restoranında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Haber edilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
[Fotoğraf: AA]
Ekipler, dar sokaklar nedeniyle binaya ulaşmakta zor anlar yaşadı.
Polis çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.Yangın esnasında bina içerisinde çökmeler meydana geldi. İtfaiye ekiplerince kısa sürede kontrol altına alınan yangın söndürüldü.
Ölen ya da yaralanan olmayan yangın sonrası restoran içerisinde maddi hasar oluştu.
Silivri'de tek katlı ev küle döndü
İstanbul Silivri'de de tek katlı bir evde yangın çıktı.
İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı.
Olayda can kaybı yaşanmadı.
Yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi.
Etiketler: yangın restoran yangını itfaiye İstanbulSon Güncelleme: 11 Mayıs 2020 Pazartesi 08:01
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