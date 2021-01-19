Haber Giriş: 19 Ocak 2021 Salı 09:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Marmara'da sıcaklıklar düşecek
Marmara Bölgesinde, sıcaklıkların mevsim normallerinin 5 ila 10 derece altında olacağı öngörülüyor. İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'nın kuzey kesimlerinde hafif kar yağışı tahmin ediliyor.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, bölgede parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak.
Soğuk ve güneşli bir İstanbul sabahı… pic.twitter.com/0FRWOsTvAZ— TRT HABER (@trthaber) January 19, 2021
İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'nın kuzey kesimlerinde hafif kar yağışı tahmin edilen bölgede, sıcaklıkların mevsim normallerinin 5 ila 10 derece altında olacağı öngörülüyor.
Rüzgarın batı ve kuzeybatı, gece güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Bölgede yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.
Etiketler: Hava Sıcaklıkları Meteoroloji
Sıradaki Haber
Köpeğinin kulaklarını kesen adama 11 bin lira ceza
Yükleniyor lütfen bekleyiniz