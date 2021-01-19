Haber Giriş: 19 Ocak 2021 Salı 08:48Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Gaziantep'te anaokulları ve kreşler iki gün tatil edildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Gaziantep'te yoğun kar yağışı nedeniyle anaokulları ve kreşler ile rehabilitasyon merkezleri iki gün süreyle tatil edildi.
Gaziantep'te gece yarısı başlayan ve sabaha kadar yağan kar kenti beyaza bürüdü.
Sabahın erken saatlerinde evlerinden çıkan vatandaşlar kar ve buzlanma nedeniyle zor anlar yaşadı.
Gaziantep Valiliği, anaokulları ve kreşler ile rehabilitasyon merkezleri iki gün süreyle tatil edildiğini açıkladı.
Ayrıca, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personeller ile kreş ve anaokulu ve rehabilitasyon merkezlerine giden çocukların anneleri, iki gün idari izinli sayılacak.
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