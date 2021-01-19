Gaziantep'te gece yarısı başlayan ve sabaha kadar yağan kar kenti beyaza bürüdü.

Sabahın erken saatlerinde evlerinden çıkan vatandaşlar kar ve buzlanma nedeniyle zor anlar yaşadı.

Gaziantep Valiliği, anaokulları ve kreşler ile rehabilitasyon merkezleri iki gün süreyle tatil edildiğini açıkladı.

Ayrıca, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personeller ile kreş ve anaokulu ve rehabilitasyon merkezlerine giden çocukların anneleri, iki gün idari izinli sayılacak.