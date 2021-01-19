Haber Giriş: 19 Ocak 2021 Salı 08:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ankara'da sıcaklık eksi 17'ye düştü
[Fotoğraf: AA]
Mevsimin en soğuk gecelerinden birini yaşayan Ankara'da sıcaklık sıfırın altında 17 dereceye kadar düştü. Kuğulu Park havuzu buzla kaplandı.
Ankara’da kış mevsiminin en soğuk gecelerinden biri yaşandı.
Hava sıcaklığı, gecenin ilerleyen saatlerinde bazı termometrelerde sıfırın altında 17 dereceyi gösterdi.
Soğuk havanın etkisiyle, Ankara’nın Dikmen, İncek, Sıhhiye, Oran, Konya Yolu, Eskişehir Yolu gibi bölgelerinde arabaların camları buz tuttu.
Bazı köprü ve üst geçitlerin altlarında buz sarkıtları oluştu. Yetkililer, bilgilendirme tabelalarında yola çıkacak sürücüleri gizli buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan hava tahminlerine göre soğuk hava etkisini gün içerisinde de devam ettirecek.
Hava sıcaklığı ise gün içerisinde en yüksek sıfırın altında 4 derece olarak hissedilecek.
Etiketler: Ankara Hava Durumu Meteoroloji
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