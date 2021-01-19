Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden derlenen bilgilere göre yurt genelinde hava sıcaklıkları 5 ila 10 derece altında seyredecek.

7 il için sağanak uyarısı

Doğu Akdeniz'in doğusu, Batı Karadeniz kıyıları, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya'nın kuzey kesimleri, Samsun, Rize, Artvin çevreleri ve Trabzon'un doğu ilçelerinde sağanak tahmin ediliyor.

Yer yer kar yağışı sürecek

Akdeniz kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların; Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Şanlıurfa, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı ilçelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

Ülkenin iç kesimlerinde kuvvetli buzlanma ve don olayı tahmin ediliyor.

Don ve buzlanma görülebilir

Meteorolojiden yağışların Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Şanlıurfa, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı ilçelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma, kuvvetli rüzgarla birlikte tipi, don ve çığ tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.

Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile kuzey, iç ve doğu kesimlerde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.