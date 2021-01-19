Haber Giriş: 19 Ocak 2021 Salı 06:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin'de karda mahsur kalan 10 tır kurtarıldı
[Fotoğraf: İHA]
Mersin'in Erdemli ilçesinde, kar nedeniyle mahsur kalan 10 tır, ekiplerin 4 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.
Toros Dağları üzerinde ilçeye bağlı bin 500 rakımlı Tozlu Mahallesindeki bir mermer ocağında yoğun kar yağışı nedeniyle üzeri mermer yüklü 10 tır mahsur kaldı.
Şoförlerin yardım isteğiyle birlikte belediye ekipleri karla mücadele ekipleri çalışma başlattı.
[Fotoğraf: AA]
Ekiplerin iş makinalarıyla yürüttüğü yaklaşık 3,5 saat süren çalışmanın ardından maden ocağına ulaştı.
Kar küreme ve tuzlama çalışmasının ardından ekiplerinde yardımıyla şoförler tırlarıyla yeniden yola koyuldu.
Etiketler: Kar Yağışı
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