Haber Giriş: 19 Ocak 2021 Salı 04:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 16 gözaltı
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a 5 ilçede 20 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 16 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne (TEM) bağlı polis ekipleri, il genelinde DEAŞ terör örgütüne yönelik daha önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
20 adrese eş zamanlı operasyon
Teknik ve fiziki takibin ardından Başakşehir, Fatih, Küçükçekmece, Bayrampaşa ve Eyüpsultan'da 20 adrese, özel harekat polislerinin de desteğiyle eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda 16 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde arama yapıldı.
Yakalanan şüpheliler emniyete götürüldü.
Etiketler: DEAŞ Emniyet Genel Müdürlüğü Terör Örgütü Terörle Mücadele
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