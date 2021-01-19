Haber Giriş: 19 Ocak 2021 Salı 03:49Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Denizli'de 4,2 büyüklüğünde deprem
[Harita: TRT Haber]
AFAD'ın verilerine göre Denizli'nin Acıpayam ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem oldu.
AFAD depremi sosyal medya hesabından duyurdu.
Merkez üssü Acıpayam ilçesi olan deprem saat 03.41'de meydana geldi. 4,2 şiddetindeki deprem yerin 10,11 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 19, 2021
Büyüklük : 4.2 (ML)
Yer : Acipayam (Denizli)
Tarih-Saat : 19.01.2021, 03:41:08 TSİ
Enlem : 37.0380 N
Boylam : 29.0896 E
Derinlik : 10.11 km
Detay : https://t.co/ZzzxqNx89M@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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