İzmir'de iki zincirleme kaza: 14 araç hasar aldı
İzmir'in Çiğli ve Bornova ilçelerinde meydana gelen iki zincirleme trafik kazasında 14 otomobil hasar gördü.
Kaza, 04.00 sıralarında Nazım Hikmet Ran Caddesi’nde meydana geldi.
Sürücüsü öğrenilemeyen bir otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüje çıktı.
Kontrolden çıkan otomobil park halinde bulunan 4 araca çarparak hasar verdi. Kaza sonrası, çarpan otomobilde bulunan 3 kişi görgü tanıklarının ifadesine göre olay yerinden koşarak kaçtı.
Olay yerine gelen polis ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Işıkta bekleyen 8 araca hasar verdi
Bir başka kazada Bornova'da meydana geldi.
Kemalpaşa Caddesi’nde, seyir halinde olan Şaban Ç. idaresinde TIR, freni tutmayınca ışıkta bekleyen 8 araca çarparak hasar verdi.
Meydana gelen kazada, 5 kişinin yaralandığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, TIR sürücünün ehliyetinin olmadığı ortaya çıktı.