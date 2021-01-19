Haber Giriş: 19 Ocak 2021 Salı 09:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Köpeğinin kulaklarını kesen adama 11 bin lira ceza
[Fotoğraf: AA ]
Iğdır'da "pitbull" cinsi köpeğinin kulaklarını kesen adama 11 bin 467 lira ceza verildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, sahip çıktıkları köpeğe el koydu.
Köpeğinin kulaklarını kesip sosyal medyadan paylaştığı öne sürülen M.R.A'nın, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince adresi tespit edildi.
Adrese polis ekipleriyle giden Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü (DKMP) Şube Müdürlüğü ekipleri, köpeğin sahibi M.R.A'ya 11 bin 467 lira ceza uyguladı.
Pitbull cinsi köpeğe de el konuldu.
Etiketler: Hayvanlara Şiddet
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