Manisa'daki Marmara Gölü, uzunca bir süredir kuraklığın pençesinde. Göldeki su seviyesi 30 santimetreye kadar düştü. Bu durum balık ölümlerini beraberinde getirdi.

Su Ürünleri Üretim ve Değerlendirme Kooperatif Başkanı İsmail Yaslı, şu anda gölün en derin yerinin 25-30 santim olduğunu belirterek, "Sazan balığı, kerevit, oksijen olmadığı gerekçesiyle hepsi ölüyor. Yetkililere sesleniyoruz. Lütfen sesimizi duysunlar artık. Balıkçılık yapılamıyor, balıkçılık bitti" dedi.

[Fotoğraf: İHA]

Çevresindeki 7 köyün geçim kaynağı olan gölde, balıkçılık bitme noktasına geldi.

Marmara Gölü'ne geçen yıl Gördes Barajı'ndan su takviyesi yapıldı.

Yöre sakinleri, kalıcı çözüm için Ahmetli Çayı'nın suyunu göle ulaştıracak boru hattının bir an önce hayata geçirilmesini istiyor.

[Fotoğraf: İHA]