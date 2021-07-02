Haber Giriş: 2 Temmuz 2021 Cuma 19:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Türk parasıyla burnunu silen turist gözaltında
[Fotoğraf: AA]
İstanbul'da burnunu Türk Lirası'yla silen ve o anları sosyal medya hesabından paylaşan İsrail vatandaşı turist gözaltına alındı.
Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından çalışma başlattı.
Polis ekipleri, videoyu paylaşan kişinin Filistin asıllı İsrail vatandaşı Mohamad Nader Badarneh olduğunu belirledi.
Ekipler, "Devlet egemenliği alametlerini aşağılama" suçundan hakkında gözaltı kararı verilen zanlıyı, Beşiktaş'ta kaldığı otelde gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından şüpheli, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilecek.
Etiketler: İsrail Sosyal Medya Polis
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