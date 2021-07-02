Haber Giriş: 2 Temmuz 2021 Cuma 19:34Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Çevre dostu proje: 100 milyon adım 100 bisiklet
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, doğa için "100 milyon adım" projesini hayata geçirdi. Projeye katılmak isteyenlerin günlük 10 bin adım atmaları ve bunu kanıtlayan ekran görüntülerini kampanyaya göndermeleri gerekiyor.
Bu kez sağlık için değil çevre için günde 10 bin adım atılacak.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, iklim değişikliği ile mücadele kapsamında sağlıklı hayat ve temiz çevre için harekete geçti.
"100 milyon adım 100 bisiklet" projesi ile herkesi günde 10 bin adım atmaya davet etti.
Proje 20 Temmuz'a kadar devam edecek
Projeye katılımın ilk şartı günde 10 bin adımın tamamlanması. Sonrasındaysa buna dair ekran resminin "100milyonadim.com"a yüklenmesi ve sosyal medyada "#100milyonadım" etiketiyle paylaşılması gerekiyor.
Şartları yerine getiren 100 kişiye bisiklet hediye edilecek.
20 Temmuz'a kadar devam edecek projeye yaş sınırı olmadan herkes katılabilecek.
Etiketler: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
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