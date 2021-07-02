Mehmet Şen'in kullandığı midibüs, Eleşkirt ilçesinin Sarıcan mevkiinde sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda devrildi.

Kaza yerine çok sayıda jandarma, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), itfaiye ile 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar çeşitli hastanelere kaldırıldı

Kazada yaralanan 25 kişi ambulans helikopter ve ambulanslarla Ağrı ve Erzurum'daki hastanelere sevk edildi.

Yaralılardan durumu ağır olan bir kişi, Erzurum'da yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Midibüsteki yolcular arasında öğretmenlerin de bulunduğu öğrenildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Tekin'den hastane ziyareti

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören öğretmenleri ziyaret etti.

Öğretmenlerle sohbet ederek geçmiş olsun dileklerinde bulunan Tekin, sağlık durumlarına ilişkin yetkililerden bilgi aldı.